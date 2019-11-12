Петербурженка не досчиталась икон, когда приехала на дачу под Кингисеппом

Жительница Петербурга не досчиталась икон, когда вернулась на дачу под Кингисеппом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась жительница Петербурга и рассказала о том, что по приезду в деревню Выбье обнаружила, что ее дачу «посетили» непрошенные гости.

По словам владелицы дома, пропали две иконы с янтарными вставками, два импортных телевизора, DVD-плеер и приемник спутникового ТВ.

Сумма ущерба устанавливается.

Сейчас проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Невского района уехал на две недели и не досчитался иконы с телевизором по приезду. Из квартиры похитили телевизор, икону, хрусталь и фарфоровые фигурки. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей. В ограблении потерпевший винит своего знакомого.