Ученые изобрели гель, который спасет леса от пожаров

Гель способен оставаться на деревьях даже после выпадения 1,5 см. осадков. Фото: Pixabay

Гель способен оставаться на деревьях даже после выпадения 1,5 см. осадков. Фото: Pixabay

Растения в лесах можно будет защитить специальным гелем. Ученые из Стэндфордского университета разработали средство, которое способно более длительное время оставаться на поверхности деревьев.

Гели для тушения возгораний в лесах использовались и ранее. Чаще всего главным компонентом в их составе были фосфат аммония и его производные. Однако преимущество нового изобретения, которое удалось получить ученым, заключается в целлюлозе, которую добавили в состав.

Как сообщается на ресурсе Pnas.org, новый компонент помогает веществу оставаться на поверхности значительно дольше, несмотря на внешние факторы. Кроме того, гель является нетоксичным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о восстановлении российских лесов. Этим занимается Лужский лесосеменной центр.