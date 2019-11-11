Лужский лесосеменной центр восстанавливает леса России

Центр реализовывает до 5 млн деревьев в год. Фото: ЛенТВ24

Центр реализовывает до 5 млн деревьев в год. Фото: ЛенТВ24

Ели и Сосны, выращенные в Ленинградской области, отправляются в Московскую, Новгородскую и Псковскую области.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр каждый год выращивает ели и сосны в своих теплицах и полях, чтобы затем отправить их в различные регионы страны.

Благодаря усилиям сотрудников центра, миллионы новых деревьев появляются на свет каждый год. Каждая сосна и ель помогает восстанавливать леса страны, а также Ленинградской области.

«Площадки занимают полтора гектара. Сейчас здесь все покрыто снегом. Сеянцы буквально закаляются, привыкая к низким температурам»,

— рассказали в центре.

Отметим, что Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр является ведущим предприятием Северо-Запада по воспроизводству лесов.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зеленый Фронт» не заметил сокращения вырубки лесов в Ленобласти.