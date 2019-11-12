Прокуратура потребовала вернуть в казну более 6 млн рублей

Прокуратура потребовала вернуть в казну более 6 млн рублей
С виновных взыскали денежные средства.Фото: Pixabay

Кировский районный суд совместно с прокуратурой Кировского района рассмотрел иск заместителя прокурора Петербурга Александра Чубыкина в отношении группы лиц, похитивших больше 6 млн рублей из госбюджета.

Как сообщили в пресс-служба прокуратуры Петербурга, в итоге Октябрьский районный суд признал руководителя и главного бухгалтера ФГУК «ГМИР» и представителя ЗАО «СКК „Петербург“» виновными в хищении бюджетных средств в размере более 6 млн рублей.

С виновных взыскали денежные средства, которые теперь будут возвращены в Федеральный бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемый в мошенничестве и получении взяток Кирилл Черкалин согласился передать государству более 6 млрд рублей, а также автомобиль, наручные часы и запонки — то есть личное имущество. Общая сумма денежной массы составляет около 6,1 млрд руб.

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Прокуратура потребовала вернуть в казну более 6 млн рублей