Ленобласть займется восстановлением лесов на Северо-Западе

В Ленинградской области вырастили почти 30 млн сеянцев хвойных деревьев. Это позволит закрыть потребности не только области, но и других регионов Северо-Запада по восстановлению лесов.

Как сообщили в областном правительстве, в питомниках для лесокультурного сезона следующего года выращено 29,6 млн сосны и ели. Этот показатель превышает план на 40%, что позволит властям области помочь другим регионам СЗФО в выполнении задачи по восстановлению лесов.

Ленобласть уже заготовила 1,5 тыс. тонн семян хвойных растений, при этом показатель по плану был объемом в 1,2 тонны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что борщевик признали врагом полей Ленобласти. В Ленинградской области планируется создать «летучий отряд» для проведения мониторинга очагов распространения борщевика Сосновского.