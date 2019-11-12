Ленобласть займется восстановлением лесов на Северо-Западе

Ленобласть займется восстановлением лесов на Северо-Западе
Ленобласть уже заготовила 1,5 тыс. тонн семян хвойных растений. Фото: pixabay

В Ленинградской области вырастили почти 30 млн сеянцев хвойных деревьев. Это позволит закрыть потребности не только области, но и других регионов Северо-Запада по восстановлению лесов.

Как сообщили в областном правительстве, в питомниках для лесокультурного сезона следующего года выращено 29,6 млн сосны и ели. Этот показатель превышает план на 40%, что позволит властям области помочь другим регионам СЗФО в выполнении задачи по восстановлению лесов.

Ленобласть уже заготовила 1,5 тыс. тонн семян хвойных растений, при этом показатель по плану был объемом в 1,2 тонны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что борщевик признали врагом полей Ленобласти. В Ленинградской области планируется создать «летучий отряд» для проведения мониторинга очагов распространения борщевика Сосновского.

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