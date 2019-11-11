Борщевик признали врагом полей Ленобласти

В Ленинградской области планируется создать «летучий отряд» для проведения мониторинга очагов распространения борщевика Сосновского. Раньше это растение порой использовали в качестве корма для скотины, но сейчас оно признано опасным вредителем. Есть мнение, что борщевик вообще является биологическим оружием врагов России. Ведь он делает земельные угодья непригодными для сельского хозяйства. Более того, борщевик очень быстро распространяется по территориям.

Ленинградская область традиционно считается регионом с большим количеством земель зараженных борщевиком. Борьба с ним длится уже не одно десятилетие, его не могли победить даже централизованные усилия советских совхозов.

В этом году в Ленинградской области пытались уничтожить борщевик Сосновского (это название такое) на территории более 7,5 тыс гектар. Учитывая, что борщевик в основном растет на земле окружающую населённые пункты, то мероприятия по борьбе со злостным сорняком велись вокруг поселений. В 2019 году борщевик уничтожали в 72 поселениях Ленобласти, расположенных на площади 2,5 тыс гектар и на территории 33 сельскохозяйственных предприятий (бывшие совхозы) на площади свыше 4,97 Га.

Для борьбы с вредителем власти Ленобласти выделили 22 миллиона рублей, что составило 68% от общей стоимости мероприятий по уничтожению борщевика. Сейчас уже обсуждается программа уничтожения борщевика на следующий год. По данным властей региона в 2020 году для участия в программе выбрано 73 городских поселения из 16 районов Ленобласти. Планируется, что в 2020 году с борщевиком будут бороться на территории свыше 3,05 тыс гектар.

Более того, власти региона намерены победить этот могучий сорняк. Выделены деньги, разработана технология борьбы с борщевиком, а также есть планы штрафовать население, которое не борется с этим сорняком на своих участках.