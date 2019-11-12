Петицию за отстранение руководства СПбГУ подписали 62 тысячи человек

Более 62 тыс. человек выступили за отстранение руководства СПбГУ после убийства 24-летней аспирантки. Петицию разместили на сайте change.org три дня назад.

Петербуржцы требуют Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет провести проверку в отношении руководства университета, в том числе ректора Николая Кропачева и директора института истории Абдуллы Даудова.

Подписавшиеся считают, что руководство не предприняло необходимые меры в отношении доцента Олега Соколова. Жалобы на его действия, якобы, неоднократно поступали в университет.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. Соколова вытащили из воды вместе с рюкзаком, в котором лежали травматический пистолет и отрезанные женские руки. Обезглавленное тело девушки нашли на квартире доцента в ходе обысков. По слухам, историк и аспирантка состояли в отношениях.

Санкт-Петербургский государственный университет принял решение уволить Соколова.