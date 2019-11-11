СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве доцента Олега Соколова

Санкт-Петербургский государственный университет принял решение об увольнении 63-летнего доцента Олега Соколова. Его подозревают в убийстве бывшей студентки.

Учебное заведение разрывает отношения с Соколовым. Его академическая нагрузка будет распределена между другими преподавателями.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие», — отмечается в официальном комментарии СПбГУ.

Родным и близким погибшей девушки коллектив университета выразил соболезнования.

В СПбГУ также подчеркнули, что поддерживают инициативу обязать правоохранительные органы информировать руководства вузов, колледжей и школ о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Октябрьский районный суд отправил Олега Соколова под арест. Мера пресечения избрана до 8 января 2020 года.

Олег Соколов был задержан утром 9 ноября на набережной реки Мойки. Доцент упал в воду и получил переохлаждение. Вместе с ним из реки, по версии следствия, достали рюкзак, в котором лежали отрезанные женские руки и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».