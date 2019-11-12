Односельчане убитой аспирантки СПбГУ собирают деньги для её семьи

Жители станицы Старовеличковской Краснодарского края собирают деньги для семьи 24-летней аспирантки СПбГУ, убитой в Петербурге. Девушка долгое время жила в селе вместе с родственниками.

«На добровольной основе люди собирают пожертвования. В наш адрес семья не обращалась. Если обратятся — поможем», — рассказал ТАСС и.о. главы Старовеличковского сельского поселения Алексей Брежнев.

Семья погибшей, по словам Брежнева, известна в селе только с положительной стороны. Сама девушка жила в станице вплоть до окончания школы. В 2012 году она уехала в Петербург для поступления в университет, где познакомилась с доцентом Олегом Соколовом.

Историк СПбГУ Олег Соколов был задержан утром 9 ноября на набережной Мойки. По версии следствия, его вытащили из воды вместе с рюкзаком, в котором лежали травматический пистолет и отрезанные женские руки. Обезглавленное тело 24-летней аспирантки нашли на квартире у доцента. Бывшая студентка и историк находились в отношениях. По словам Соколова, даже собирались пожениться.

Решением суда Олег Соколов заключен под стражу. Из университета мужчина будет уволен.