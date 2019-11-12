Односельчане убитой аспирантки СПбГУ собирают деньги для её семьи

Односельчане убитой аспирантки СПбГУ собирают деньги для её семьи
Погибшая была аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Жители станицы Старовеличковской Краснодарского края собирают деньги для семьи 24-летней аспирантки СПбГУ, убитой в Петербурге. Девушка долгое время жила в селе вместе с родственниками.

«На добровольной основе люди собирают пожертвования. В наш адрес семья не обращалась. Если обратятся — поможем», — рассказал ТАСС и.о. главы Старовеличковского сельского поселения Алексей Брежнев.

Семья погибшей, по словам Брежнева, известна в селе только с положительной стороны. Сама девушка жила в станице вплоть до окончания школы. В 2012 году она уехала в Петербург для поступления в университет, где познакомилась с доцентом Олегом Соколовом.

Историк СПбГУ Олег Соколов был задержан утром 9 ноября на набережной Мойки. По версии следствия, его вытащили из воды вместе с рюкзаком, в котором лежали травматический пистолет и отрезанные женские руки. Обезглавленное тело 24-летней аспирантки нашли на квартире у доцента. Бывшая студентка и историк находились в отношениях. По словам Соколова, даже собирались пожениться.

Решением суда Олег Соколов заключен под стражу. Из университета мужчина будет уволен.

деньги новости спб олег соколов убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Руссофт» подпишет соглашение с китайской ассоциацией на ПМИФ
В Петербурге для дочери Боярского купили три элитные квартиры
Петербург готовится к зиме: продолжается уборка дорог и улиц
MANGO OFFICE позвонит по объявлению
Сезон зимней подкормки птиц открыли в Петербурге
Односельчане убитой аспирантки СПбГУ собирают деньги для её семьи
Таджика, пристававшего к 11-летней девочке в лифте в Мурино, посадили под стражу
Финны обвинили музыкантов с Урала в плагиате гимна России