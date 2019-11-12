Стройная Пугачева нашла замену Галкину на один вечер

Вместе с Примадонной на красную дорожку вышел Александр Домогаров.

Об этом стало известно 12 ноября. Обо всем сообщает корреспондент Teleprogramma.pro. Певица Алла Пугачева пришла на премьерный показ фильма «Грех», но рядом с ней не заметили шоумена Максима Галкина. Его один вечер заменял Александр Домогаров, который позировал со звездной перед фотографами.

«Можно фото с легендой? Алла Борисовна, хочу к вам!»

— попросил актер.

Алла Пугачева сделала снимок с поклонником, а также заявила, что пришла поддержать любимого режиссера и посмотреть хороший фильм. Понравился ли певице «Грех» – пока непонятно.

Напоминаем, что сейчас артистка практически не появляется на публике и не дает концертов – она обещала выйти на сцену в следующий раз на 80-летие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алла Пугачева не будет выступать на Новый год. Примадонна отказалась от баснословного гонорара – 21 миллион рублей.