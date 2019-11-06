Алла Пугачева не будет выступать на Новый год

Алла Пугачева не будет выступать на Новый год
Алла Пугачева. Фото: Instagram alla_orfey

Примадонна отказалась от баснословного гонорара – 21 миллион рублей.

Об этом стало известно 5 ноября. Обо всем пишет Дни.ру, ссылаясь на собственные источники. Поклонники Аллы Пугачевой не увидят любимую исполнительницу в новогоднюю ночь на телеканалах страны. Певица наотрез оказалась выходить на сцену даже за огромные деньги. Есть мнение, что ей за выступления были готовы заплатить 21 миллион рублей.

Напоминаем, что недавно артистка порадовала слушателей из Минска. Алла Пугачева отметила, что согласилась дать концерт только из-за большой любви к Белоруссии. До своего 80-летия она не планирует петь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары звезд российской эстрады. Так, король российской эстрады, любитель эпатажных шоу и перьев Филипп Киркоров зарабатывает просто громадные суммы денег. Только за одно выступление певцу платят до пяти миллионов долларов.

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