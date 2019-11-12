Пелагея интригует поклонников, отвечая на вопросы о беременности

Певица не любит рассказывать подробности личной жизни, но все-таки проговорилась.

Об этом стало известно 12 ноября. Подписчики задают вопросы в социальных сетях – всех интересует, когда же Пелагея решится родить второго ребенка. Артистка не спешит раскрывать все карты, но все-таки ответила на один из комментариев загадочной фразой.

«Не знаю, может быть, уже сейчас!»,

— заявила Пелагея, повергнув общественность в шок.

Напоминаем, что Пелагее сейчас 33 года. Своего первого ребенка она родила от хоккеиста Ивана Телегина в 2017 году. Певица не раз говорила, что ей хочется еще, она даже готова пожертвовать карьерой и выделить время на воспитание малыша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее. Она хочет «полного вакуума» и отдохнуть. Пелагея уверяет, что потратила слишком много эмоций – их почти не осталось, чтобы быть искренней и позитивной.