Пелагея интригует поклонников, отвечая на вопросы о беременности

Певица не любит рассказывать подробности личной жизни, но все-таки проговорилась.
Об этом стало известно 12 ноября. Подписчики задают вопросы в социальных сетях – всех интересует, когда же Пелагея решится родить второго ребенка. Артистка не спешит раскрывать все карты, но все-таки ответила на один из комментариев загадочной фразой.
«Не знаю, может быть, уже сейчас!»,
— заявила Пелагея, повергнув общественность в шок.
Напоминаем, что Пелагее сейчас 33 года. Своего первого ребенка она родила от хоккеиста Ивана Телегина в 2017 году. Певица не раз говорила, что ей хочется еще, она даже готова пожертвовать карьерой и выделить время на воспитание малыша.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее. Она хочет «полного вакуума» и отдохнуть. Пелагея уверяет, что потратила слишком много эмоций – их почти не осталось, чтобы быть искренней и позитивной.