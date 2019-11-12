Ученые выяснили возраст реки Нил и удивились

Геологи были уверены, что она появилась около шести миллионов лет назад.

Статью с доказательствами опубликовали 11 ноября в Nature Geoscience. Эксперты уверяют, что реке Нил целый 30 миллионов лет – если не больше. А ведь раньше геологи были уверены, что она появилась шесть миллионов лет назад – получается, реальный возраст больше в пять раз. Международная группа геологов изучала древние породы вулканического происхождения, найденные в Эфиопском нагорье. Затем их сравнили с отложениями, привезенных со дна реки Нил. Выяснилось, что у отложений одинаковый возраст и они существовали в одно время.

Напоминаем, что река Нил протекает в Африке, его длина составляет 6,5 километров. Она считается одной из самых протяженных в мире.

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