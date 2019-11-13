Сбежавшего сына задержали за избиение матери-пенсионерки на Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга задержали 54-летнего безработного мужчину. Его подозревают в избиении матери-пенсионерки в квартире на улице Маршала Захарова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 83-летнюю женщину госпитализировали днем 12 ноября. В больницу её доставили в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, петербурженку избил её сын. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После нанесения ударов с места происшествия он скрылся.

Петербуржец был задержан у дома 27 корпус 2 по улице Маршала Захарова. Его доставили в полицию, где составили протокол по статье «мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину. По данным правоохранителей, он избил 31-летнего сына.