Домушник вынес из квартиры на Вавиловых более 1,4 миллиона

В Калининском районе Северной столицы злоумышленник вынес из квартиры директора одной из компаний более миллиона рублей.

Все произошло во вторник, 12 ноября, в доме №19 на улице Вавиловых. В отдел полиции обратилась 53-летняя женщина. Со слов заявительницы, неизвестный отжал стеклопакет на кухне и попал в помещение. Женщина обнаружила пропажу 700 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов, 2 тыс. евро и ювелирных украшений. Она добавила, что преступник проник в квартиру в период с 13:30 до 18:30.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумма ущерба составила 1 млн 408 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проверят записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в доме. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который избил собственную мать. Его задержали в Петербурге.