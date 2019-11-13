Злоумышленник в медицинской маске напал на пункт приема металлолома в Гатчинском районе

В Гатчинском районе сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, совершившего разбой с пистолетом и ножом в пункте приема металлолома.

Преступный инцидент произошел во вторник, 12 ноября, в поселке Сиверский. В отдел полиции обратилась 64-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный в медицинской маске зашел в помещение и начал угрожать ножом и предметом, походим на пистолет. Злоумышленник требовал деньги и золотые украшения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 16 тыс. рублей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Полицейские начали розыск злоумышленника.

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