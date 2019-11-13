Жители Приморского района лишились жилья из-за мошенников

Жители Приморского района лишились жилья из-за мошенников
Людей лишили крыши над головой. Фото:pixabay.com

На заседании Законодательного собрания в среду были представлены данные о том, что по меньшей мере 262 жителя Приморского района пострадали из-за действий мошенников.

Из-за мошеннических действий со стороны микрофинансовых организаций люди остались без жилья. Граждане подписывали документы, которые позволяли забрать их жилье из-за долгов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге увеличилось количество поддельных денег. С начала 2019 года управление Центробанка России нашло и вывело из обращения 4072 поддельных купюры и монеты.

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