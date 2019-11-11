Мошенники орудуют пятитысячными: в Петербурге увеличилось количество поддельных денег

С начала настоящего года Северо-Западное главное управление Центробанка России нашло и вывело из обращения 4072 поддельных купюры и монеты. За девять месяцев их число выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Показатель значительно вырос и в Северной столице. Так, в городе было найдено 33 тыс. 99 денежных знаков, что на 13% больше прошлогоднего показателя.

Чаще всего поддельные купюры встречаются номиналом в 5 тыс. рублей. На пятитысячные банкноты приходится 2/3 всех подделок. Следом по популярности у мошенников идут купюры в тысячу рублей, процент их подделок составил 22. Гораздо реже подделывается купюра в 500 рублей. Сторублевых и 50-рублевых было выявлено всего 13 поддельных купюр.

Кроме того, мошенники умудрялись подделывать монеты в 10 и 5 рублей. Было обнаружено 33 первых и три пятирублевых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за сбыт поддельных денег житель Петербурга получил условный срок.