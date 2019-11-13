Сотрудничество с «РОСНАНО» может принести Петербургу 10 млрд рублей

Сотрудничество с &#171;РОСНАНО&#187; может принести Петербургу 10 млрд рублей
Кроме того, губернатор отметил плодотворное сотрудничество с компанией в транспортной и производственной сфере, а также выразил надежду на скорое взаимодействие с разработками "РОСНАНО" в области здравоохранения. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обсудил с председателем правления УК «РОСНАНО» Анатолием Чубайса возможности сотрудничества.

Обсуждение состоялось в среду, 13 ноября, сообщают в пресс-службе городской администрации, в рамках ХII Петербургского международного инновационного форума. «РОСНАНО» планирует вложить в развитие национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт», реализующихся по всей России, 20 миллиардов рублей. Санкт-Петербург рассчитывает на получение 4-5 миллиардов по каждому из проектов.

Губернатор отметил, что для реализации полученных средств будут привлечены перспективные, имеющие экспортное направление городские предприятия с объёмами продаж превышающими 500 млн рублей в год. Анатолий Чубайс поддержал это предложение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов сократил сумму, выделенную на развитие общественного транспорта.

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