Земельный участок в Приморском районе продадут под строительство жилого дома

Земельный участок в Приморском районе продадут под строительство жилого дома
Аукцион назначен на 18 декабря. Фото: Pixabay

Фонд имущества Петербурга продает земельный участок в Лисьем Носу под строительство многоквартирного жилого дома. Участок расположен у пересечения Большого проспекта и Ивановской улицы.

Его площадь составляет более 2 тыс. кв. м. Получено разрешение на строительство на этом участке жилого объекта на 27 квартир.

Аукцион назначен на 18 декабря. Начальная цена лота — 25 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Фонд имущества выставит на торги земельный участок на Лиговском проспекте в окружении жилых зданий. Первоначальная стоимость участка площадью 1,2 тыс. кв.м составляет 40 млн рублей.

земельный участок приморский район торги
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Продукты 24» на Петроградке незаконно продавали коньяк и водку
Земельный участок в Приморском районе продадут под строительство жилого дома
На расширенное Токсовское шоссе в Мурино нанесут «вафельницу»
Дом Соколова включат в маршрут экскурсии по бандитским местам Петербурга
Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих и склонным к побегу
Во Всеволожском районе «Ауди» насмерть сбила женщину
Инспекторы ГИБДД раздадут петербуржцам 23 тысячи светоотражателей
Смольный и «Тойота Мотор» заключили соглашение в сфере ...