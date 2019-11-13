Земельный участок в Приморском районе продадут под строительство жилого дома

Фонд имущества Петербурга продает земельный участок в Лисьем Носу под строительство многоквартирного жилого дома. Участок расположен у пересечения Большого проспекта и Ивановской улицы.

Его площадь составляет более 2 тыс. кв. м. Получено разрешение на строительство на этом участке жилого объекта на 27 квартир.

Аукцион назначен на 18 декабря. Начальная цена лота — 25 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Фонд имущества выставит на торги земельный участок на Лиговском проспекте в окружении жилых зданий. Первоначальная стоимость участка площадью 1,2 тыс. кв.м составляет 40 млн рублей.