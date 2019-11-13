Массовое ДТП на КАД спровоцировало пробку

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 13 ноября на внутренней стороне КАД произошло массовое ДТП.

Столкнулись по меньшей мере четыре большегруза и нескольких иномарок. По словам свидетелей произошедшего, ДТП заняло три полосы и спровоцировало пробку.

ДТП произошло на 42-м километре.

«ДТП на внутренней стороне КАД, 42км. Заняты три полосы, собирается пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали 66-летнюю женщину. Пенсионерка попала под колеса автомобиля Audi A6.