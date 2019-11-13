Студентку СПбГУ застрелили во сне, хотя Соколов говорил о конфликте

Смерть наступила в 2 часа ночи 8 ноября.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Эксперты выяснили, что 24-летняя Анастасия Ещенко спала, когда в нее выстрелили. Обвиняемый выстрелил ей в висок несколько раз – в голове нашли четыре пули. Получается, что состояния аффекта у подозреваемого быть не могло, ведь даже если между ними произошел конфликт, у мужчины было время остыть.

Сам доцент петербургского вуза уверял, что поссорился с возлюбленной из-за ревности Анастасии к детям и просто не выдержал накала страстей.

Напоминаем, что Олега Соколова подозревают в убийстве аспирантки, с которой он вместе жил на протяжении нескольких лет. Он признает вину и сейчас находится в СИЗО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов хочет «самой жесткой меры» наказания.