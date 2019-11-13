Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов хочет «самой жесткой меры» наказания

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов хочет &#171;самой жесткой меры&#187; наказания
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Защита историка не стала обжаловать арест Олега Соколова, поскольку бывший сотрудник СПбГУ признает свою вину и намеренно ожидает самой жесткой меры наказания.

Так адвокат доцента Александр Почуев прокомментировал решение суда продлить арест ученого на два месяца, до 8 января 2020 года. Отметим, что ранее защита объявляла о намерении обжаловать приговор.

По вердикту Октябрьского районного суда, до следующего заседания Соколов будет находиться в СИЗО Колпинского района. Историк попросил принести ему очки и книги.

Напоминаем, что Олега Соколова задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. В его рюкзаке обнаружили женские руки, принадлежащие 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, которую доцент, по предварительной версии, застрелил еще 7 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дом, в котором проживал Соколов станет частью экскрусионного маршрута по «бандитскому Петербургу».

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