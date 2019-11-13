Плющенко и Рудковская публично поругались

Супруги пришли на премию Glamour и повздорили прямо на сцене.

Об этом стало известно 13 ноября. Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour. Речь Яны Рудковской затянулась и Плющенко без лишних слов объявил победительницу – ей стала певица MARUV. Затем фигурист отметил, что для него подобные мероприятия – это наказание и он не любит их посещать. Плющенко, кажется, лучше бы остался дома. Ведущий Иван Ургант отметил, что спортсмен сам выбрал себе такую активную супругу.

«Женя, это ты женился, а не мы!»,

— пошутил он.

После этого Рудковская и Плющенко покинули сцену. До этого СМИ сообщали, что супруги сильно ругаются в последнее время и хотят расстаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской стали угрожать в интернете. Плющенко и Рудковская также обратились за помощью к адвокатам. На данный момент московская полиция уточняет обстоятельства произошедшего.