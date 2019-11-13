Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской стали угрожать в интернете

Звездная пара продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко обратилась в полицию из-за угроз, поступающих их маленькому сыну на просторах интернета.

Олимпийский чемпион и его супруга подтвердили эту информацию, сообщив, что действительно подали заявление в правоохранительные органы. Их шестилетнему сыну Саше в течение продолжительного времени писала неизвестная женщина. Пользовательница сети угрожала мальчику расправой.

Плющенко и Рудковская также обратились за помощью к адвокатам. На данный момент московская полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Отметим, что на Instagram-аккаунт Саши, которого в интернете зовут Гном Гномычем, подписано около трехсот тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношениях Яны Рудковской и Евгения Плющенко сложный период: продюсер заявила о расставании.