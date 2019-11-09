Рудковская о Плющенко: «Мы решили расстаться»

Рудковская о Плющенко: &#171;Мы решили расстаться&#187;
Реалити с участием семьи Яны Рудковской вышло в октябре. Скриншот: @rudkovskayaofficial/ Instagram

Семья принимает участие в телепередачи Ксении Собчак на канале «Супер».

Об этом стало известно 9 ноября. В первом выпуске шоу «ЯнаСупер» видно, что между Яной Рудковской и Евгением Плющенко не все так гладко. Вместо того, чтобы провести время с супругой, фигурист отправляется на отдых самостоятельно. Продюсер же отправилась одна на фестиваль «Новая Волна», во время которого встретилась со старым знакомым. В конце выпуска Яна заявила, что они с Евгением расстаются. Остается надеется, что супруги помирятся.

Напоминаем, что Рудковская, комментируя участие в съемках, отметила, что они позволили ей наладить отношения с мужем и решить некоторые проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки. Рудковская выложила видео в соцсети, на котором показала играющего ребенка. За кадром слышен ее голос – она спросила у сына, сколько тренировок ему разрешили пропустить.

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