Сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки

Мальчик упал на льду и рассек подбородок.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает Starhit со ссылкой на звездных родителей маленького спортсмена. Уточняется, что шестилетний Саша тренировался вместе с отцом. В какой-то момент он упал на лед, в результате чего получил серьезную травму. Ему вызвали скорую, врачи приняли решение госпитализировать малыша, чтобы наложить Саше швы. Сейчас с мальчиком все в порядке, он восстанавливается после травмы.

Рудковская выложила видео в соцсети, на котором показала играющего ребенка. За кадром слышен ее голос – она спросила у сына, сколько тренировок ему разрешили пропустить.

Подписчики продюсера взбесились из-за такого отношения матери к мальчику. Они считают, что она должна позволить ему быть ребенком.

«Нет покоя мальчику от мамы!»

— сетуют поклонники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ стало известно о госпитализации Евгения Плющенко.