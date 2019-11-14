Младенца, потерявшего мать, нашли мертвым в квартире на Обводном

Младенца, потерявшего мать, нашли мертвым в квартире на Обводном
Мать ребенка скончалась несколько дней назад. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петебурга нашли мертвой девочку, родившуюся 28 октября 2019 года. Мать ребенка незадолго до этого скончалась в Мариинской больнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, девочку обнаружили в одной из квартир на набережной Обводного канала 13 ноября. Внешних признаков насильственной смерти на её теле не выявлено.

Правоохранители изъяли из квартиры пеленку, банку со смесью для кормления и документы. Тело погибшей направили в морг для установления причин смерти.

Молодая мать девочки скончалась в Мариинской больнице 11 ноября. Информация об отце ребенка неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Олики Ломоносовского района Ленинградской области госпитализировали трехлетнего ребенка. По предварительным данным мальчик упал со второго этажа строящегося дачного дома.

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