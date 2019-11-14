В Муринском парке школьники нашли висевший на веревке труп, показавший кости

Тело провисело в парке несколько месяцев. Фото: Pixabay

Тело провисело в парке несколько месяцев. Фото: Pixabay

В Калининском районе Северной столицы обнаружили труп. Тело провисело на веревке несколько месяцев.

На такую находку наткнулась группа школьников в среду, 13 ноября. Девятиклассники гуляли в Муринском парке, когда увидели подвешенное тело. Оно уже истлело и показало кости.

Как сообщает «Аварийный Петербург» в своем Telegram-канале, рядом нашли документы. Оказалось, что мужчина пропал еще летом. Его искали местные жители с привлечением специалистов поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трупе, найденном на стройке. Мертвый мужчина был с приспущенными штанами.