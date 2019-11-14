В Петербурге могут начать бесплатно лечить детей от гепатита С

На рассмотрение Законодательного Собрания Петербурга внесли проект, по которому покупка лекарственных средств для детей, больных хроническим вирусным гепатитом С, будет осуществляться за счет города.

«В настоящее время город закупает эффективные современные медикаменты, обеспечивающие стопроцентное излечение пациентов, страдающих хроническим вируснымгепатитом. Однако стоимость полного курса лечения составляет более 400 тысяч рублей, поэтому он доступен далеко не всем», — было отмечено спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

В Санкт—Петербурге 150 детей проходят лечение от гепатита С. При отсутствии должного лечения у больных возрастает риск развития рака печени, диабета и других заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что Роспотребнадзор разработал новые способы лечения гепатита В. Полное излечение гепатита В стало возможно благодаря геномномуредактированию.