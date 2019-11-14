В Петербурге могут начать бесплатно лечить детей от гепатита С

В Петербурге могут начать бесплатно лечить детей от гепатита С
Вирусный гепатит относится к числу социально опасных заболеваний. Фото:pixabay.com

На рассмотрение Законодательного Собрания Петербурга внесли проект, по которому покупка лекарственных средств для детей, больных хроническим вирусным гепатитом С, будет осуществляться за счет города.

«В настоящее время город закупает эффективные современные медикаменты, обеспечивающие стопроцентное излечение пациентов, страдающих хроническим вируснымгепатитом. Однако стоимость полного курса лечения составляет более 400 тысяч рублей, поэтому он доступен далеко не всем», — было отмечено спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

В СанктПетербурге 150 детей проходят лечение от гепатита С. При отсутствии должного лечения у больных возрастает риск развития рака печени, диабета и других заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что Роспотребнадзор разработал новые способы лечения гепатита В. Полное излечение гепатита В стало возможно благодаря геномномуредактированию.

гепатит законопроект спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две трети менеджеров в Санкт-Петербурге регулярно испытывают стресс
Депутаты просят Макарова ускорить рассмотрение закона о митингах
На Большевиков неизвестный вынес из автосервиса металлический ящик с ...
В Петербурге могут начать бесплатно лечить детей от гепатита С
Полицейские задержали злоумышленника, укравшего кошелек у петербурженки в ...
Смольный и «Русская медиагруппа» заключили соглашение о сотрудничестве
ТОП пробок 14 ноября в Петербурге: автомобилисты жалуются на испорченное утро
Умка вернулся на Грибоедова с плакатом, его снова уберут