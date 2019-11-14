В Петербурге обвиняемый в кровавом семейном убийстве просит о присяжных

Внутрисемейный конфликт на Планерной завершился кровавым убийством двоих людей. Уголовное дело принял к производству Санкт-Петербургский районный суд.

Обвиняемым по делу проходит Александр Давыдов. По версии следствия, он расправился с сожителями на почве длительного семейного конфликта в феврале 2019 года.

«Давыдов просит суд рассмотреть дело с участием присяжных», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как полагает обвинение, Давыдов находился в квартире на Планерной улицей с двумя сожителями. Женщину он не менее 11 раз ударил ножом в грудь и живот. Мужчину — четыре раза пырнул в голову. Заметив, что тот подает признаки жизни, Давыдов добил его тупым предметом. Оба потерпевших скончались на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 54-летнего мужчину. Его подозревают в избиении матери-пенсионерки.