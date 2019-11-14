«Союзмультфильм» перезапускает «Ну погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о запуске нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!».

Об этом было объявлено на восьмом Петербургском культурном форуме, который проходит с 14 до 16 ноября, сообщает РИА «Новости».

Цикл будет состоять из 26 новых серий мультфильма, первую из них можно будет увидеть уже в начале лета 2020 года. Об этом заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что художники «Союзмультфильма» создали 3D-модели нескольких персонажей из мультфильмов «золотой коллекции». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова художника-постановщика киностудии Юрия Пронина, который выступил на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».