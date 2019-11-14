Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.

Только в Москве картину покажут в 51- м кинотеатре.

Новая картина Кончаловского посвящена жизни гениального художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти.

Мировая премьера фильма состоялась в Риме, в понедельник, 28 октября. Кинокартина «Грех» — результат совместной работы Италии и России. В частности, картину проспонсировали Первый канал и предприниматель Алишер Усманов.

Драма повествует о жизненных перипетиях художника, встающих на его пути к творчеству. В российском прокате «Грех» появится 14 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посетил показ российско-итальянской картины режиссера Андрея Кончаловского «Грех».