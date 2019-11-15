Ульяновка в Тосненском районе превратилась в маленькую Венецию

В поселке Ульяновка Ленобласти случился самый настоящий потоп, превративший участки населенного пункта в Венецию в миниатюре.

Как сообщает «ЛентТВ24», местные жители винят в потопе водоотвод, сломанный строителями. Жители ходят в резиновых сапогах. Многие уже задумались о лодках, потому что вода так и не уходит. Под водой в поселке оказались не только дороги, но и участки жилых домов.

Власти обещают, что в ближайшие дни избавить поселок от воды, а летом следующего года планируется восстановить нормальную работу действующего водоотвода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двухдневный потоп после снегопада в Северной столице закончился для жителей Мурино поиском номеров машин. В сообществе «Девяткино LIVE Мурино» появились кадры, на которых видно, как в воде под КАДом плавают несколько автомобильных номеров. Автор записи рассказал, что найденное обнаружил на перекрестке Верхней улицы и Охтинской аллеи.