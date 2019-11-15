Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Она заявила, что думала над предложением около пяти лет. Все это время, считает избранник, его проверяли.

Об этом стало известно 14 ноября. Обо всем актриса Яна Поплавская рассказала «Пятому каналу». Она отметила, что ее будущим мужем станет радиоведущий Евгений Яковлев. Их отношения больше четырех лет – все это время возлюбленный просил у звезды руки и сердца, но она размышляла над серьезным шагом. Поплавская рассказала, что она просто трусливая, поэтому так долго тянула с положительным ответом.

Комментируя разницу в возрасте (Евгению Яковлеву 40), она уверяет, что ей все равно. Главное для актрисы – хорошие отношения с партнером. Поплавская подчеркнула, что стала влюбилась в прекрасный голос радиоведущего.

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