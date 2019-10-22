Дженнифер Лоуренс вышла замуж за арт-дилера

"Не могу поверить, что эта очаровательная девушка замужем!", - подписали снимок актрисы фанаты. Фото: Instagram

"Не могу поверить, что эта очаровательная девушка замужем!", - подписали снимок актрисы фанаты. Фото: Instagram

Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс, сыгравшая в «Людях икс» и «Голодных играх», вышла замуж несколько дней назад.

Избранником актрисы стал арт-дилер Кук Марони. Свадебное торжество, на котором присутствовало огромное количество знаментостей, проходило в роскошном особняке Род-Айленда. Мероприятие состоялось в старинном здании, постройки конца XIX века, площадь экстравагантно оформленного банкетного зала составила около двух тысяч квадратных метров.

Точная дата свадьбы звезды неизвестна, однако в фан-аккаунте Дженнифер Лоуренс в Instagram появились фотографии важного события.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова готовится выйти замуж. Лиза Пескова не раскрыла имя жениха, однако уточнила, что он на десять лет старше.