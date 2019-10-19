Дочь Пескова приготовилась к свадьбе

Дочь Пескова приготовилась к свадьбе
Лаза Пескова. Фото: lisa_peskova Instagram

Дочь пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова заговорила о свадьбе. Интригуя подписчиков радостным событием, имя избранника она пока не называет. Однако Лиза Пескова уточнила, что он старше ее на десять лет.

Девушка поздравила в Instagram своего отца, отметив, что в эту неделю исполняются дни рождения у «двух любимых мужчин». Накануне Дмитрию Пескову исполнилось 52 года.

Лиза Пескова заявила, что они с избранником настроены серьезно, а также решают вопрос формата свадебного торжества. При этом она отметила, что институт семьи в наше время, к сожалению, начинает разваливаться. А также подчеркнула, что с детства верит в силу любви и семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о свадьбе, которая побила сразу несколько мировых рекордов. Торжество стало самым многонациональным и многолюдным.

елизавета пескова инстаграм свадьба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America
Российский боксер Бетербиев накаутировал украинца Гвоздика и выбил второй пояс
В Мшинском массиве спасатели тушили сразу два дома
Дочь Пескова приготовилась к свадьбе
Микроавтобус со школьниками упал с дороги в Японии, семь детей пострадали
В Петербурге задержали кассиршу, считавшуюся мертвой после ограбления банка
Спасатели два часа тушили частный дом в Токсово
Житель Казахстана погиб, спасая сына от автобуса