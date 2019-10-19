Дочь Пескова приготовилась к свадьбе

Дочь пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова заговорила о свадьбе. Интригуя подписчиков радостным событием, имя избранника она пока не называет. Однако Лиза Пескова уточнила, что он старше ее на десять лет.

Девушка поздравила в Instagram своего отца, отметив, что в эту неделю исполняются дни рождения у «двух любимых мужчин». Накануне Дмитрию Пескову исполнилось 52 года.

Лиза Пескова заявила, что они с избранником настроены серьезно, а также решают вопрос формата свадебного торжества. При этом она отметила, что институт семьи в наше время, к сожалению, начинает разваливаться. А также подчеркнула, что с детства верит в силу любви и семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о свадьбе, которая побила сразу несколько мировых рекордов. Торжество стало самым многонациональным и многолюдным.