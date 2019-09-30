Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда

Она стала самой многонациональной и многолюдной.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщили местные СМИ. Свадьба прошла в Дербенте – на ней гуляли 30 пар, которые решили отметить торжество одновременно. Поздравить молодожён пришли более десяти тысяч гостей – например, супружеская пара, состоящая в браке уже 60 лет.

Большая свадьба, пишут журналисты, попала в Книгу рекордов Гиннеса. Во-первых, она стала самой многонациональной – среди пар были представители 16 дагестанских национальностей, а, во-вторых, самой многолюдной – такого количества гостей не было еще ни на одном торжестве.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербургский терменвокс установил рекорд Гинесса. Необычный перфоманс состоялся в японском городе Кобо. Самый большой ансамбль матрёминов одновременно сыграли на музыкальном инструменте. В их число вошли ученики и педагоги Японской Школы терменвокса.