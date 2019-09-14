Петербургский терменвокс установил рекорд Гинесса

В Японии установили рекорд по игре на терменвоксе. Скриншот: Facebook

В Японии установили рекорд по игре на терменвоксе. Скриншот: Facebook

Музыкальный инструмент терменвокс, изобретенный 100 лет назад в Петрограде, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом рассказал терменист и правнук создателя инструмента Петр Термен.

«Рекорд Гиннеса в честь 100-летия терменвокса осуществлен! Выступление самого большого ансамбля терменвоксов в форме матрёшки — матрёмин, осуществлен!», — написал он в Facebook.

Необычный перфоманс состоялся в японском городе Кобо. Самый большой ансамбль матрёминов одновременно сыграли на музыкальном инструменте. В их число вошли ученики и педагоги Японской Школы терменвокса.

Терменовкс был представлен в 1920 году советским изобретателем Львом Терменом. Первый концерт он дал в ноябре на заседании кружка механиков имени профессора Кирпичёва .

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исполнение гимна России на «Газпром Арене» попало в книгу рекордов Гинесса как самое массовое.