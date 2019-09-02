Массовое исполнение гимна России на «Газпром Арене» попало в книгу рекордов Гиннесса

Для участия в мероприятии в Петербург приехали представители 85 регионов. Скриншот: vk.com/allosha26

Для участия в мероприятии в Петербург приехали представители 85 регионов. Скриншот: vk.com/allosha26

В Петербурге, на стадионе «Газпром Арена» исполнители российского гимна установили мировой рекорд.

Накануне, 1 сентября, более восьми тысяч музыкантов в составе сводного оркестра поставили новый мировой рекорд по количеству исполнителей гимна России. Для участия в мероприятии в Петербург приехали представители 85 регионов, в частности 200 хоров, 181 оркестр с 19 видами музыкальных инструментов.

Среди исполнителей на «Газпром Арене» были не только профессионалы, но и волонтеры из различных организаций, а также хор болельщиков Российского футбольного союза.

Ответственным за организацию мероприятия был народный артист России, музыкальный редактор современного исполнения гимна Павел Овсянников.

Официальный судья книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези зафиксировала рекорд.

Ранее GazetaSPb сообщала, что хор из 40 тысяч голосов исполнит гимн России на «Газпром Арене».