Хор из 40 тысяч голосов исполнит гимн России на «Газпром Арене»

Петербург 1 сентября присоединится к акции «Вся страна поет гимн». На «Газпром Арене» перед началом матча «Зенита» со «Спартаком» прозвучит главная песня страны.

Гимн России исполнят хор из 40 тыс. человек и более 8 тыс. музыкантов. На арене соберутся артисты со всех регионов страны. Музыкантов к акции готовит редактор современного исполнения российского гимна Павел Овсянников.

Акция приурочена к 75-летию со дня создания гимна.

«Перед началом акции состоится выступление диджея Леонида Руденко и группы IOWA», — рассказали на официальном сайте «Зенита».

Попасть на территорию «Газпром Арены» можно с 14:00 до 16:00. Желающие могут присоединиться к хору или оркестру по предварительной регистрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи» сентября на стадионе «Смена».