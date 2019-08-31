Хор из 40 тысяч голосов исполнит гимн России на «Газпром Арене»

Хор из 40 тысяч голосов исполнит гимн России на &#171;Газпром Арене&#187;
"Газпром Арена". Фото: @gazpromarena / Instagram

Петербург 1 сентября присоединится к акции «Вся страна поет гимн». На «Газпром Арене» перед началом матча «Зенита» со «Спартаком» прозвучит главная песня страны.

Гимн России исполнят хор из 40 тыс. человек и более 8 тыс. музыкантов. На арене соберутся артисты со всех регионов страны. Музыкантов к акции готовит редактор современного исполнения российского гимна Павел Овсянников.

Акция приурочена к 75-летию со дня создания гимна.

«Перед началом акции состоится выступление диджея Леонида Руденко и группы IOWA», — рассказали на официальном сайте «Зенита».

Попасть на территорию «Газпром Арены» можно с 14:00 до 16:00. Желающие могут присоединиться к хору или оркестру по предварительной регистрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи» сентября на стадионе «Смена».

Газпром арена гимн гимн россии зенит новости спб хор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Елин поздравил первокурсников СПбГЭУ
Хор из 40 тысяч голосов исполнит гимн России на «Газпром Арене»
На выставку Айвазовского в Кронштадте выстроилась шестичасовая очередь
Беглов поздравил первокурсников СПбГУ с началом учебного года
Два кавказца изнасиловали в Петербурге девушку из Брянска
Умер создатель «Пинки и Брейна» и «Смурфиков»
«Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч в Петербурге
Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией по несколько часов