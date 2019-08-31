«Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч в Петербурге

&#171;Зенит&#187; и &#171;Сочи&#187; проведут товарищеский матч в Петербурге
"Зенит" сыграет на стадионе "Смена". Фото: Зенит

В Петербурге 8 сентября «Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч. Встреча состоится на стадионе «Смена».

Трибуны арены вмещают три тысячи зрителей. Начало матча запланировано на 14:00, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Команды встретятся во время перерыва на игры национальных сборных.

Напомним, «Зенит» находится на пятой строчке турнирной таблицы. В активе команды 14 очков. Столько же набрали «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар».

«Сочи» находится на предпоследнем 15-м месте и имеет в своем активе всего три очка. Сейчас команда в зоне вылета.

Отметим, что «Зенит» и «Сочи» уже встречали в этом сезоне. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в общественном форуме Главного штаба выставили картины, нарисованные футболистами «Зенита».

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