Труп студента плавал по Неве несколько недель

Наконец тело извлекли из воды. Личность погибшего уже установлена.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Источники gazeta.spb.ru сообщили, что гниющее тело 17-летнего молодого человека достали из Невы недалеко от Морского яхт-клуб на набережной Макарова. Специалисты уже провели экспертизу и выяснили, что парень погиб около двух недель назад. Все это время его тело плавало по Неве. Его личность уже установлена – погибшим оказался молодой парень из Дагестана, который учился в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова. Он числил без вести пропавшим. О том, каковы причины смерти, ничего не говорится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Муринском парке школьники нашли висевший на веревке труп, показавший кости. Оказалось, что мужчина пропал еще летом. Его искали местные жители с привлечением специалистов поискового отряда «Лиза Алерт».