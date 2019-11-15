Троллейбус №13 временно изменит маршрут в Выборгском районе

Изменения будут действовать 17 ноября, с 10 до 18 часов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Изменения будут действовать 17 ноября, с 10 до 18 часов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге на проспекте Тореза временно закрывается троллейбусное движение. Из-за этого будут внесены изменения в работу троллейбусного маршрута №13 на 17 ноября.

Как сообщили gazeta.spb.ru в СПб ГУП «Горэлектротранс», троллейбусное движение будет закрыто возле дома №9 по проспекту Тореза 17 ноября, с 10 до 18 часов. Причина заключается в проведении аварийных работ на канализации.

Так, в указанное время 17 ноября, троллейбус №13 будет следовать от остановки «Светлановский проспект» по действующему маршруту до остановки «Площадь мужества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали об ограничениях движения в Петербурге в ноябре.