Первый гибкий смартфон от Huawei был раскуплен за день

Huawei 15 ноября открыли продажи в интернет-магазине на свой первый гибкий смартфон. Он был раскуплен практически сразу.

Huawei Mate X 5G — первый смартфон Huawei с гибким экраном. Данный телефон представили еще в начале 2019 года, но в продажу он поступил только сейчас.

Стоимость телефона составляет 2420 долларов. Следующая партия будет доступна к продаже только 22 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роскачество совместно с International Consumer Research Testing представило новый рейтинг популярных смартфонов. Специалисты исследовали 24 гаджета.