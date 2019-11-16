Google хотят заменить стандартные SMS новым сервисом

Google начали введение RCS. Его задача состоит в том, чтобы заменить SMS.

Поддержка RCS реализована в операционной системе Android. Данная технология будет доступна пользователям в США с 14 ноября бесплатно.

Данные технологии помогут Google осуществить замену SMS новой системой самостоятельно, без участия операторов. Для этого корпорация запустила собственные серверы для обработки потока сообщений и обеспечили поддержку нового сервиса в ОС Android.

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