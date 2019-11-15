Ученые выяснили, что использование смартфонов негативно влияет на развитие детей

Американские ученые провели новое исследование о влиянии чрезмерного использования смартфонов детьми.

Оказалось, что слишком долгое пребывание ребенка перед экраном телефона негативно сказывается на белом веществе мозга.

Согласно исследованию, опубликованного в журнале Focus, дети, которые долгое время использовали гаджеты, имели менее развитые структуры мозга.

Исследователи также отметили, что негативное влияние смартфонов распространяется на развитие навыков письма и речи у ребенка.

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