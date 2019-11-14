Ученые выяснили, что сахар может провоцировать воспалительные заболевания кишечника

Ученые обнаружили в сахаре опасное свойство. Исследуя его, специалисты выяснили, что продукт может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и отрицательно сказаться на здоровье человека в целом .

Эксперты из Университета Альберты проводили исследование на мышах. У группы грызунов, которые потребляли сахар, наблюдались более серьёзные повреждения кишечной ткани и пониженный иммунитет, чем у остальных. Как сообщается на сайте ВУЗа, специалисты пришли к выводу, что данное вещество стимулирует развитие болезнетворных бактерий.

Они также добавили, что благодаря сахару продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма. В результате это может грозить болезнью Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, для кого сахар может быть смертельно опасен. Исследование также проводилось на мышах.