В Неве плавал труп мужчины в двух штанах и тельняшке

Личность мужчины до сих пор не установлена.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем рассказали сотрудники МЧС. Они заметили бездвижное тело, плывущее по Неве, и тут же бросились на помощь человеку. Оказалось, он мертв – труп удалось вытащить на Свердловскую набережную. Одет погибший был в двое штанов и тельняшку, документов при нем не оказалось. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что труп студента плавал по Неве несколько недель. Его личность уже установлена – погибшим оказался молодой парень из Дагестана, который учился в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова.