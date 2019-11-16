Бельгия громит российскую сборную после первого тайма

Бельгия громит российскую сборную после первого тайма
Эден Азар. Фото: fifa.com

Завершился первый тайм матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 между сборными России и Бельгии. Счет на табло сейчас — 0:3 в пользу гостей.

Счет открыл полузащитник бельгийской сборной Торган Азар, забивший гол на 19-й минуте матча после дальнего удара. На 33-й минуте его брат, Эдена Азара, забил второй мяч, а на 40-й минуте он оформил дубль.

Напомним, что сборные России уже обеспечили себе место на чемпионате, заняв первые места в турнирной таблице своей группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Василий Уткин: Ставлю на Бельгию, но болею за Россию.

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